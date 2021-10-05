Премьер заверил, что газ, который хранится в украинских ПХГ, здесь же и будет использован.

Украина не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Такие переговоры не планируются", - сказал Шмыгаль в интервью одному из изданий.

Читайте такжеПервую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом

По словам Шмыгаля, также не стоит ожидать существенного реэкспорта газа, который хранится в ПХГ Украины, но принадлежит иностранным трейдерам, поскольку обычно такой газ используется в стране хранения.

"В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", - отметил премьер.

Контракт Венгрии с "Газпромом":

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Автор: Анна Бредихина