Продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара России 14 января.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины существенно вырос, в нескольких областях применены аварийные отключения.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 11:00 продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января.

"Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что до облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. За их превышение уже с 09:00 введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10:00 - в пяти областях Украины. Также возможны применения аварийных отключений и в других регионах.

Ситуацию осложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в Центральном регионе есть отключения из-за повреждения в распределительных электросетях.

"Укрэнерго" для уточнения ситуации в конкретной области или городе рекомендует заходить на сайт местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

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Как сообщал УНИАН, 14 января российские оккупанты нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара. Для ракетных ударов по Киеву и другим населенным пунктам РФ применила зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.

Украинские защитники уничтожили 26 ракет, однако некоторые попали в том числе в объекты энергетики.

В результате удара РФ повредила оборудование ТЭС, из-за чего они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей.