Аналитики отметили, что несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором Запорожской АЭС.

Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по Запорожской АЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

Такое предположение высказали эксперты американского Института исследования войны (ISW).

Как отмечается в докладе аналитиков, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором Запорожской АЭС и стороной, ответственным за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. Организация не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере негласно, что Россия имеет право на консультации.

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Аналитики ISW отметили в отчете, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на Запорожской АЭС, для оформления параллельной международной структуры, которая бы подрывала суверенные права Украины на гораздо большую территорию, которую сейчас оккупируют российские войска.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предлагает Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военными.

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