Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Группа из 14 экспертов Организации Объединенных Наций по наблюдению за ядерной энергетикой прибыла в Киев в преддверии запланированного на этой неделе визита на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает CNN.

Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были замечены журналистами в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник.

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Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В понедельник Гросси написал в Twitter: "Этот день настал, Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы".

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.

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