По ее словам, полный отказ от российской нефти является непростым шагом для Евросоюза, ведь есть страны, которые сильно зависимы от энергоносителей из РФ.

Вводя санкции в отношении России за ее войну против Украины, Евросоюз должен быть готовым поддерживать эти ограничения годами.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе, сообщает DW.

По ее словам, полный отказ от российской нефти является непростым шагом для Евросоюза, ведь есть страны, которые сильно зависимы от энергоносителей из РФ.

"Когда мы делаем этот шаг, то он должен быть подготовленным наилучшим образом, ведь его надо быть в состоянии выдерживать. Мы утверждаем санкционные пакеты, которые, в зависимости от обстоятельств, придется хранить годами", - отметила Бербок. Министр добавила, что меры по отказу от российских энергоносителей должны быть так подготовлены, чтобы они не имели непреодолимых последствий.

Глава МИД ФРГ не захотела подробно обсуждать блокирование Венгрией эмбарго на российскую нефть. По ее словам, "есть вопросы, которые еще надо окончательно решить". Бербок признала, что это не произойдет в тот же день, но добавила, что "в следующие дни мы достигнем общего результата, здесь я очень уверена".

Анналена Бербок ожидает, что на заседании в понедельник министры стран ЕС согласятся на выделение дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия для ВСУ.

"Украину следует и дальше поддерживать, прежде всего военно", - подчеркнула она. Таким образом общая сумма выделенных Евросоюзом денег на оружие для Киева достигнет двух миллиардов евро.

По словам министра, Германия пока не собирается просить возмещения поставки Украине оружия из этих средств, потому что есть страны, для которых это важнее. Напомним, что окончательное утверждение дополнительных средств ожидается несколькими днями позже.

Ранее федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает сведение зависимости от российских ископаемых энергоносителей - угля, нефти и газа - до нуля, но соответствующие шаги будут осуществляться совместно в Европейском Союзе.

12 мая 2022 года вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабе заявил о том, что Германия не готова ввести полное эмбарго на российский газ.

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