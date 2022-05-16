Введение нефтяного эмбарго является очень важным, поэтому Украина призывает Евросоюз включить его в шестой пакет санкций против РФ.

Германия планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Германия планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС. Продолжается процесс переговоров с альтернативными поставщиками", - отметил он.

Ссылаясь на данные издания Bloomberg, Ермак отметил, что страна поставит точку в этом вопросе до конца года. Глава ОП напомнил, что нефтяное эмбарго является очень важным, поэтому Украина призывает ЕС включить его в шестой пакет санкций.

Как сообщал УНИАН, 4 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключения "Сбербанка" от SWIFT.

Вместе с тем в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

8 мая представители стран ЕС не достигли согласия в вопросе санкций против России, предусмотренных шестым пакетом.

13 мая Bloomberg сообщило, что в некоторых странах ЕС допускают отложение решения о введении эмбарго на импорт российской нефти. Это может быть сделано, чтобы не было задержки с введением других мер из шестого санкционного пакета, если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.