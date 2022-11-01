Цены на газ стремительно снижаются в течение последних недель.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину цены на газ в Европе продолжают снижаться.

Об этом сообщает Bloomberg. Снижение цены происходит на фоне теплой погоды, которая откладывает начало отопительного сезона.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, фьючерсы на газ с поставкой в декабре снизились на 4,3% до 118 евро за МВт-ч (1234 долл за тысячу кубометров) в Нидерландах, что является региональным эталоном.

Видео дня

Цены стремительно снижаются в течение последних недель, поскольку теплый октябрь позволил закачать больше газа в и без того переполненные хранилища.

Значительные поступления сжиженного природного газа и сдержанный спрос также помогли компенсировать сокращение поставок со стороны России.

Несмотря на это, риски в дальнейшем удерживаются, ведь мировые поставки остаются ограниченными. Газ в Европе сейчас стоит вчетверо дороже, чем в предыдущие годы в течение этого времени года.

Хранилища газа в регионе заполнены почти на 95%, что обеспечивает буфер на случай похолодания. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в Германии, крупнейшем потребителе газа, выросли до 99%.

Ситуация с газом:

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров.

Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

В 20 числах сентября газ в Европе стоил ниже отметки в 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

Одновременно несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: