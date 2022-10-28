Европейские запасы газа находятся на уровне 93,8%.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину энергетический кризис в Европе кажется менее актуальным, поскольку газовые хранилища уже заполнены.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Если оглянуться на три-четыре месяца назад, никто не ожидал, что мы окажемся там, где мы есть сегодня. Все еще может пойти не так, в основном из-за температуры или чего-то неожиданного, например, акта саботажа, но, по крайней мере, на данный момент все выглядит лучше, чем ожидалось", - заявил Йенс Зюдекум, профессор международной экономики Дюссельдорфского института экономики конкуренции.

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Как говорится в материале, по состоянию на 27 октября газовые хранилища Германии были заполнены на 97,7%. Европейские запасы находятся на уровне 93,8%.

Но по-прежнему есть много причин для осторожности, говорят эксперты. Ожидается, что этой зимой цены по-прежнему превысят нормальный уровень примерно в семь раз. Также некоторые эксперты считают, что особенно суровые погодные условия все еще могут привести к нехватке поставок.

Отопление является основным видом использования природного газа в европейских домохозяйствах. Из-за необычайно теплого октября люди стали реже включать батареи. В сочетании с полными резервуарами это привело к моменту переизбытка.

С наступлением холодов страны начнут сокращать свои запасы.

"Очевидно, что газовый кризис все еще существует", — сказал Лайон Хирт, профессор энергетической политики в берлинской школе Херти. "Тот факт, что у нас было несколько очень теплых недель, этого не меняет. Эти цены восстановятся, как только наступят первые холода".

Газовый регулятор Германии, Федеральное сетевое агентство, в четверг отметило, что, несмотря на краткосрочные колебания, "предприятия и частные потребители должны адаптироваться к значительно более высоким ценам на газ".

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров.

Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

В 20 числах сентября газ в Европе стоил ниже отметки в 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

Одновременно несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Процесс предложения и одобрения этой инициативы продлится не менее нескольких недель.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отметил, что Евросоюз стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. По словам Бретона, РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в результате чего ЕС заместил 155 млрд кубометров газом из других источников.

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