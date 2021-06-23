Жители ряда белорусских городов сегодня вечером сообщают о масштабных перебоях с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что они могут быть связаны с инцидентом на Лукомльской ГРЭС.
Об этом пишут белорусские СМИ и Телеграм-каналы.
По информации TUT.by со ссылкой на МЧС республики, на электростанции в Новолукомле произошел пожар. В белорусском Минэнерго заявили, что из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. "Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки", - пишет "Белта".
По информации Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", проблему с электричеством ощутили жители ряда городов страны. В том числе - Минска, Могилева и Витебска. Впоследствии в МЧС Беларуси сообщили о ликвидации пожара на электростанции. В Минэнерго РБ предварительной причиной пожара назвали повреждение измерительного трансформатора. Там также отчитались о восстановлении электроснабжения большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.
Другие подробности пока не сообщаются.
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