По первому сценарию для потребителей с электрообогревом цена вырастет на 50%, а по второму сценарию - рост ожидается почти вдвое.

Аналитический центр DiXi Group рассчитал несколько сценариев подорожания электроэнергии для населения в Украине.

Соответствующий отчет опубликован на сайте организации.

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Согласно первому сценарию, «Частичному», тариф в размере 1,68 грн за кВт-ч для населения будет распространяться на потребленный объем до 500 кВт-ч в месяц, тогда как объем более 500 кВт-ч в месяц будет оплачиваться по рыночной цене.

Согласно второму сценарию, «Полному», будет проведен переход на рыночное ценообразование для всех категорий потребителей, независимо от объемов потребления.

По проведенной экспертами оценке, при введении конкурентного ценообразования для домохозяйств цены на электроэнергию (с НДС) в среднем составят 3,27 грн за кВт-ч для потребителей ОЭС Украины и 3,50 грн за кВт-ч для потребителей Бурштынского энергоострова.

Следовательно, есть основания ожидать, что средние цены на электроэнергию для основной части украинцев будут близки к нынешней цене для небытовых потребителей 2-го класса напряжения - 3,40 грн за кВт-ч (с НДС).

«Средний месячный платеж за электроэнергию для бытовых потребителей, по оценочным прогнозам, возрастет следующим образом: по сценарию I для потребителей без электроотопления - на 5%, с электрообогревом в отопительный период - на 50%. По сценарию II - рост ожидается почти вдвое», - сказано в отчете.

Наименьший рыночный тариф получат жители Киева – 2,62 грн за кВт-ч, далее идет Днепропетровская область – 2,99 грн за кВт-ч и Киевская область – 3,03 грн за кВт-ч.

Самыми высокими тарифы будут для жителей Ивано-Франковской области – 3,83 грн за кВт-ч, Закарпатской области – 3,91 и Луганской области – 4,06 грн за кВт-ч.

При этом, согласно оценкам аналитиков, бюджетные расходы на субсидии относительно 2020 года могут вырасти ориентировочно на 17% по сценарию I и на 50% по сценарию II.

Эксперты не рекомендуют применять второй сценарий, поскольку доходы граждан не вырастут вслед за электротарифами.

Фиксированная цена на электроэнергию

28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.

Эксперты считают, что цены на электричество для населения могут вырасти так же резко, как это было с тарифами на газ, поскольку долгое время в нашей стране рост электротарифов искусственно сдерживается.

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Автор: Анна Бредихина