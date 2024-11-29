Рост тарифа на передачу электроэнергии повлечет недополучение бюджетом 20 млрд грн из-за роста себестоимости добычи полезных ископаемых и смежной продукции. Об этом пишет Цензор.НЕТ, отмечая, что сейчас доля расходов на электричество в себестоимости добывающих предприятий уже составляет от 30 до 50%.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии, которое предлагает одобрить Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг негативно повлияет на объемы реализации и поступления в бюджет, считает исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

13 ноября НКРЭКУ одобрила проект решения, которое предусматривает рост тарифа на передачу э/э в 2025 году на 26% - с 528,57 до 665,27 грн/МВт ч. По подсчетам ассоциации, в случае окончательного согласования новой ставки тарифа сокращение налоговых поступлений от добывающих предприятий Украины ожидается на уровне около 20 млрд грн. При этом сейчас ежегодный объем налоговых поступлений в бюджет Украины от компаний, которые представляет ассоциация, составляет около 300 млрд грн.

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"Колебания тарифов на электричество влияет на хозяйственную деятельность каждого добывающего предприятия, независимо от сложности производственных процессов, наличия этапов обогащения и тому подобное. Сейчас доля расходов на электричество в себестоимости добывающих предприятий уже составляет от 30 до 50%. Если будет происходить дальнейший рост расходов, они будут становиться неконкурентоспособными, особенно в случае экспорта. Соответственно, встанет вопрос об ограничении производства. А это бюджетные поступления, валютная выручка, это рабочие места", - пояснила Оринчак.

В свою очередь, аналитик ассоциации Георгий Попов пояснил, что себестоимость производства продукции большинства украинских предприятий добывающей отрасли уже выше затрат конкурентов из других стран. Например, в отношении железной руды в Украине она выше в 3 раза из-за необходимости обогащения руды, которое требует выполнения трех дополнительных энергоемких процессов. В случае производства титановой или ферросплавной продукции таких операций еще больше, а затраты на электричество еще выше.

"Средняя доля электричества в себестоимости - от 30 до 50%. А если она доходит до 60% и выше, то предприятию лучше остановиться. Производство становится нерентабельным. Стоит заметить, что в случае роста тарифа, который предлагает НКРЭКУ, добывающие предприятия не просто столкнутся с уменьшением производства и продаж из-за очередного роста расходов, некоторые из них могут просто остановиться. И поступления ренты или налога на прибыль не просто уменьшатся, а их вообще может не быть", - пояснил Попов.

Как напомнила Оринчак, расходы бизнеса уже существенно выросли из-за повышения акцизов на бензин, дизель и сжиженный газ, увеличение тарифов на электроэнергию, подорожание стоимости железнодорожной логистики. Поэтому дополнительная финансовая нагрузка будет только ухудшать ситуацию отдельных предприятий и отрасли в целом, лишая бизнес ресурсов на модернизацию производства, повышение эффективности и производительности, улучшение экологических стандартов, которые очень важны в контексте европейской интеграции Украины.

В Национальной ассоциации добывающей промышленности назвали предложение НКРЭКУ необоснованным и обратили внимание на отсутствие конкретных просчетов влияния повышения тарифа на ситуацию в отрасли и экономике страны в целом. В то же время Оринчак выразила надежду на организацию конструктивного диалога с регулятором.