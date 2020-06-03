Украинцы в мае взяли более 330 миллионов гривень "теплых кредитов"

Лидерами по темпам утепления жилья в мае стали Днепропетровская, Киевская и Сумская области.

В мае украинцы получили в банках более 330 миллионов гривень "теплых кредитов" на энергомодернизацию жилья, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Читайте такжеПрезидент ставит амбициозные цели по утеплению жилья на 2020 год - Оржель

"В мае банки выдали более 330 миллионов гривень "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели. Для сравнения, в апреле, за первые три недели работы программы, предоставлено 64 миллионов гривень таких кредитов", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Госэнергоэффективности, в мае наибольшая сумма средств - 222 миллиона гривень - привлечена украинскими семьями для внедрения мероприятий по энергосбережению в частных домах. Кроме того, более 100 миллионов гривень получили ОСМД и ЖСК на утепление многоэтажек. А 4,5 миллиона гривень было выдано домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

"Всего с начала действия программы в апреле этого года и по сей день почти 46 тысяч семей привлекли около 400 миллионов гривень "теплых кредитов". В тройку регионов-лидеров по наибольшему объему полученных кредитов вошли Днепропетровская (45 миллионов гривень), Киевская (40 миллионов гривень) и Сумская области (15 миллионов гривень)", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.

На сегодня 4 государственных банка - "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк" - предоставляют "теплые кредиты" в 2020 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram