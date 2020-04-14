Госбанки начинают выдачу "теплых кредитов"

Благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило договоры о сотрудничестве с банками "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк" по реализации программы "теплых кредитов" в 2020 году.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Сообщается, что в 2020 году "Укргазбанк" будет предоставлять "теплые кредиты": физическим лицам - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов; ОСМД - на утепление многоэтажек.

В свою очередь, "Укрэксимбанк" обеспечит выдачу "теплых кредитов" семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.

В результате участники программы получат из государственного бюджета возмещение: 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов), 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% - для ОСМД.

Отмечается, что благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах.

Как сообщал УНИАН, за время действия программы "теплых кредитов" ею воспользовались 690 тысяч семей, которые привлекли около 8 миллиардов гривень, из которых правительство компенсировало 2,7 миллиарда гривень.