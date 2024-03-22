По ДнепроГЭС были прямые попадания ракет и сейчас продолжается ликвидация пожара, оценить ее состояние пока невозможно.

В "Укргидроэнерго" уверяют, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС после ракетных ударов россиян по станции нет.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, по ДнепроГЭС были прямые попадания ракет, поражены обе ее станции - и ГЭС-1, и ГЭС-2.

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"На сегодняшний день мы теряем станцию. Угроза от попадания по ГЭС-2 - неизвестно в каком объеме и с какой мощностью сможет работать после ракетных ударов. Потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по Днепровской ГЭС-2. Попадание в опору. Разбиты подкрановые балки. То есть ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Мы сейчас проводим все мероприятия, чтобы поднять затворы и срабатывать воду (осуществить пропуск воды ниже по течению Днепра). Потому что мы не сможем через станцию отрабатывать воду", - рассказал Сирота.

По его словам, окончательную оценку ситуации "Укргидроэнерго" сможет дать в течение дня. Из-за того, что продолжается ликвидация пожара, оценить все пока невозможно.

"Еще окончательно мы не можем дать оценку, что со станцией ГЭС-2. Что со станцией ГЭС-1 - мы уже понимаем последствия, по дамбе мы понимаем что происходит. Хотел бы сразу сказать, что угрозы прорыва дамбы нет", - подчеркнул Сирота.

Он добавил, что жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет.

"Надеюсь, что мир отреагирует на удары, которые снова происходят по объектам критической инфраструктуры Украины. Недостаточная реакция мирового сообщества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - отметил гендиректор "Укргидроэнерго".

Удар по ДнепроГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что после ночной мощной комбинированной атаки россиян поражены не только жилые дома, но и ряд объектов критической инфраструктуры. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщил, что Россия ударила по дамбе ДнепроГЭС. В Центре противодействия дезинформации сразу среагировали, отметив, что уже фиксируют различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждения, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности, пишет ЦПД.

В Минэнерго заявили, что сегодняшняя атака оккупантов является самой масштабной на украинскую энергетику за последнее время.

Как известно, после сегодняшней атаки также Запорожская АЭС находится "на грани блэкаута".

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