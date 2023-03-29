ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Украины.

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E приняла решение об увеличении возможностей импорта электроэнергии в Украину до 850 МВт с нынешних 700 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Телеграм-канале, ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, ЕС также подтвердил непоколебимую поддержку Украины.

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"Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", - цитирует пресс-служба Симсон.

Она также проинформировала министров о плане поставки солнечных панелей в Украину, чтобы обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России временно удалось разрушить некоторые соединения с сетью".

Импорт электроэнергии в Украину

В 2023 году начался импорт электроэнергии в Украину из Европы.

В январе 2023 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Иимпорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час при общем потреблении в стране 12 тысяч мегаватт. При этом электроэнергия из Европы в 2-3 раза дороже, чем в Украине.

По состоянию на 25 января 2023 года энергохолдинг ДТЭК начал импорт электроэнергии из стран Европы, что позволит несущественно уменьшить дефицит электричества в Украине. Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяла импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц.

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