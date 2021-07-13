Зеленский отметил, что Украина получает за транзит российского газа 2 млрд долларов в год.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на 10-15 лет в случае достройки и ввода в эксплуатацию проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время участия во всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве.

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"Есть принципиальные вещи, которые мы должны понимать, для нас энергетическая безопасность – это не просто слова", - заявил он.

Зеленский отметил, что Украина получает за транзит российского газа 2 млрд долларов США в год.

"Если мы говорим о "зеленом" курсе Украины – куда мы идем. Это о чем? Уменьшение добычи и пользования газом, и также это уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на это все деньги? 2 млрд (за транзит российского газа – УНИАН) – часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины, если мы идем к "зеленому курсу", - заявил он.

"Сколько лет нам надо, чтобы получить реальный результат по возобновляемой энергетике? Не знаю, думаю, 10-15 лет. Поэтому наши люди должны быть на 10 лет обеспечены газом. Нашего украинского газа недостаточно, надо увеличивать добычу, но мы говорим о настоящем. 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение. Нам нужны эти гарантии", - подчеркнул глава Украинского государства.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Константин Гончаров