По словам президента Украины, "Северный поток-2" является большой угрозой, которая "умело скрывается под маской экономического проекта".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» несет потенциальную угрозу безопасности в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

«Отношения между нашими странами на протяжении многих лет являются дружественными, крепкими и самое главное - неизменными. Германия является одним из ключевых наших партнеров, и неизменной есть поддержка со стороны госпожи канцлера и государства Германия нашего суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования на Донбассе», - заявил он.

Зеленский также отметил неизменность позиции Германии относительно непризнания попыток аннексии Россией Крыма и поддержки европейских устремлений Украины.

Читайте такжеМеркель: Украина должна оставаться страной-транзитером газа«Мы отметили важность развития стратегического партнерства, двустороннего взаимодействия, экономического сотрудничества между нашими государствами», - подчеркнул президент.

«Очень важный вопрос, о котором мы будем подробно говорить, - это безопасность. Для меня это в целом приоритет. Это безопасность в Украине, это Донбасс, это Крым и «Северный поток-2», - сказал он.

По словам президента, на сегодняшний день украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым сдерживающим фактором для РФ.

«Запуск «Северного потока-2» несет потенциальную угрозу безопасности в регионе», - подчеркнул он.

Северный поток-2

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров