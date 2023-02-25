Лимиты потребления в области сегодня не доводились.

В настоящее время потребление электроэнергии в Украине несколько снижено, дефицит мощности отсутствует уже две недели.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram. "Потребление несколько снижено, в пределах характерного для выходного дня зимы. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует две недели подряд и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергосистеме Украины сейчас работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

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"Из-за повреждения сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы. Также возможны отключения из-за повреждения сетей в связи с ухудшением погодных условий", - продолжают в пресс-службе.

Лимиты потребления до областей не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования, которое осталось в работе, применяются графики почасовых отключений.

Ситуация с электроэнергией в Украине

23 февраля в "Укрэнерго" заявили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует двенадцатые сутки подряд и пока не прогнозируется.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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