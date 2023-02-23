По данным правительства, за неполный месяц со старта программы украинцы уже обменяли более 7 млн ламп.

Реализация программы по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в отделениях "Укрпочты" начнется в селах с 25 февраля.

Как сообщается в Телеграмм-канале правительства, обменять лампы смогут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

Сообщается, что существует два доступных способа обмена: через "Дию", если отделение "Укрпочты" есть в списке доступных в приложении, или на "Укрпочте".

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По данным правительства, за неполный месяц со старта программы украинцы обменяли более 7 млн ламп.

Замена ламп в Украине: детали

13 декабря 2022 года на международной конференции "Солидарность с украинским народом" президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины могли бы существенно перекрыть 50 млн LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

Впоследствии стало известно, что Европейский Союз профинансировал закупку около 30 млн светодиодных ламп для Украины.

Предполагается, что замена 50 млн старых ламп на светодиодные поможет энергосистеме Украины сэкономить 1 гигаватт мощности.

В рамках программы, стартовавшей 30 января, каждый гражданин может заменить в отделениях "Укрпочты" пять старых ламп накаливания на такое же количество LED-ламп.

Осуществить обмен лампочек могут граждане Украины в возрасте от 18 лет. При себе им надо иметь паспорт, идентификационный код и исправные лампы накаливания для обмена.

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