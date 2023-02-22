Для энергетиков ТЭС ДТЭК обстрелы продолжились не 10 октября, а продолжались постоянно с начала войны.

Энергетики ДТЭК приняли удар России за три дня до полномасштабного вторжения в Украину 24-го февраля. Об этом заявил генеральный директор Энерго Ильдар Салеев.

"Мало кто помнит, что для энергетиков оно началось не в 3:40 24 февраля, а на три дня раньше. Уже тогда им пришлось едва ли не первыми принять на себя удар врага. 21-22 февраля враг систематически обстреливал город Счастье, где находится оккупированная ныне Луганская ТЭС. Было все: повреждение линии электропередач, трансформатора и другого оборудования, пожар, отключение станции от энергосистемы, обесточивание города, прекращение подачи воды и тепла", - написал Салеев.

Те обстрелы были своеобразной "репетицией" будущих массированных атак врага по гражданским и энергетическим объектам Украины.

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Для энергетиков ТЭС ДТЭК они продолжились не 10 октября, а продолжались постоянно с начала войны. Из-за близости к зоне боевых действий две ТЭС компании подвергались обстрелам со стороны России и весной, и летом прошлого года. А в сентябре на одной из них 14 энергетиков были ранены из-за удара кассетными снарядами.

"Но что показал прошедший год? 365 дней хлопотного и профессионального труда. Энергетики сделали то, что имели. Удержали энергетический фронт. Не дали Украине погаснуть. Генерируя свет и тепло в доме украинцев, самим находясь в тени. По крайней мере, так было до первых массированных атак врага", - отметил Салеев.

"С октября и по сегодняшний день ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы 28 раз. Разрушения серьезные, но мы продолжаем держать энергетический фронт и восстанавливать работу оборудования. А в этом месяце, несмотря на массированные атаки, уже вторую неделю подряд в энергосистеме отсутствует дефицит электроэнергии. Иными словами - света почти вдоволь", - отметил Салеев, уточнив, что за последний год, выполняя свои профессиональные обязанности, было ранено 32 работника компании, 3 погибло.

Напомним, с октября Россия начала регулярно осуществлять террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак, в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.