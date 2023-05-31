Энергетики призывают перенести потребление электориборов вечером на другие часы суток.

В Украине объемов производства электричества достаточно для покрытия потребностей, но в вечерние часы украинцев призывают перенести использование электроприборов на другие периоды суток.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", есть потребность в уменьшении нагрузки на энергосистему в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, поскольку из-за масштабности и сложности нанесенных оккупантами повреждений, ремонтные работы требуют много ресурсов и являются более длительными

"Уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, и облегчить балансировку может каждый, разумно потребляя электроэнергию: переносите использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно и выключайте свет, выходя из комнаты", - рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, сейчас идет активная ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных во время 15 массированных волн ракетных ударов и 18 мощных дроновых атак.

Атака на Киев и отключение света

В ночь на 30 мая оккупанты совершили массированную атаку на Киев во время которой украинская ПВО уничтожила 29 из 31 запущенных БПЛА. В результате ночной атаки, один человек погиб, 11 пострадали.

В нескольких районах столицы были введены аварийные отключения электроэнергии. Отключения действовали в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах столицы.

По всей стране были отключения света. В тот же день появилась информация о том, что аварийное отключение света в Украине не исключает фактор внешнего вмешательства. Минэнерго уже создало специальную комиссию для расследования всех обстоятельств.

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