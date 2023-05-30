Причины снижения частоты в энергосистеме выясняют специалисты "Укрэнерго".

По всей стране происходят отключения электроэнергии из-за падения частоты в энергосистеме по пока неизвестной причине.

Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК в Telegram, отметив при этом, что причины снижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго".

"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении. По состоянию на 14: 32 "Укрэнерго" дало разрешение на восстановление электроснабжения.

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В компании "Укрэнерго" сообщили, что около 13.00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Вследствие этого действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей.

"Сейчас идет подключение потребителей. Поставки электроэнергии всем потребителям будут возобновлены в ближайшие часы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что начато расследование причин инцидента. "Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме", - подчеркнула пресс-служба.

Отключение света после атаки РФ

В ночь на 30 мая оккупанты совершили массированную атаку на Киев во время которой украинская ПВО уничтожила 29 из 31 запущенных БПЛА. В результате ночной атаки, один человек погиб, 11 пострадали.

В Голосеевском районе в дом попали обломки российского дрона, произошел пожар. В Печерском районе обломками повредило авто, в Дарницком загорелся частный дом.

В нескольких районах столицы были введены аварийные отключения электроэнергии. На горячей линии сообщают, что отключения действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах столицы.

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