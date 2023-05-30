В результате ночной атаки, один человек погиб, 11 пострадали.

В Киеве во время ночной атаки российских оккупантов женщина погибла, потому что вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, в целом, в результате ночной атаки, один человек погиб, 11 пострадали.

Среди пострадавших шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно, пятерых госпитализировали. Сейчас в больницах города находятся 3 человека.

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"Вероятность воздушных атак очень высока. Поэтому призываю киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать сигналы тревоги. И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", - подчеркнул мэр столицы.

Атака на Киев 30 мая - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая оккупанты совершили массированную атаку на Киев. В некоторых районах столицы зафиксированы повреждения в результате падения обломков вражеских дронов. В целом во время сегодняшней атаки украинская ПВО уничтожила 29 из 31 запущенных БПЛА.

В Голосеевском районе в дом попали обломки российского дрона, произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах.

Как отметили в Киевской городской военной администрации, сегодняшняя атака на столицу была массированной. Дроны-камикадзе двигались несколькими волнами и с разных направлений. По предварительным данным, отметили в КГВА, были сбиты все цели - более 20 беспилотников.

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