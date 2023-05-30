Отключения действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах столицы.

В нескольких районах столицы введены аварийные отключения электроэнергии. На горячей линии сообщают, что отключения действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах столицы.

Как сообщает пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook, энергетики восстанавливают электроснабжение 15 домов улиц Институтская, Грушевского, Мазепы, Липска и П.Орлыка.

В компании отметили, что аварийное отключение произошло в 12:28. специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу запитали 33 обесточенных дома от резервных источников.

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При этом, 15 домов, которые еще остаются обесточенными, должны переподключить к альтернативным источникам до 14:30.

"После резервного переключения специалисты начнут ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов", - добавила пресс-служба.

Кроме этого жители других городов, также сообщают об отсутствии света.

Удар по Киеву 30 мая

В ночь на 30 мая оккупанты совершили массированную атаку на Киев во время которой украинская ПВО уничтожила 29 из 31 запущенных БПЛА.

В результате ночной атаки, один человек погиб, 11 пострадали.

В Голосеевском районе в дом попали обломки российского дрона, произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. в Печерском районе обломками повредило авто, в Дарницком загорелся частный дом. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском - на нежилую застройку, а в Святошинском - на территорию одного из предприятий.

Сегодняшняя атака на столицу была массированной. Дроны-камикадзе двигались несколькими волнами и с разных направлений.

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