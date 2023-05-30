Конкретные причины инцидента до сих пор не известны, Минэнерго уже создало специальную комиссию для расследования всех обстоятельств.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян прокомментировал инцидент, в результате которого во вторник, 30 мая, по всей стране происходили отключения света из-за падения частоты в энергосистеме.

"Пока рано говорить о каких-то конкретных причинах, которые повлекли обесточивание. Сегодня министром энергетики Украины подписан приказ о создании комиссии по расследованию данного инцидента. В комиссию входят представители Госэнергонадзора, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", – проинформировал Слободян в эфире информационного телемарафона.

Он объяснил, что по имеющейся информации, в момент отключения дефицита мощности не было.

Видео дня

"То, что видим на данный момент, то, что можно локализовать, так сказать, то никакого дефицита мощности на момент этих отключений не было и с генерирующими компаниями, по имеющейся на данный момент информации, все в порядке. В операторах системы распределения – облэнерго, там работала автоматика частотной разгрузки, но это уже как следствие тех событий, которые произошли", – акцентировал Слободян.

Он также отметил, что сейчас произошедшее трактуется как инцидент, все обстоятельства и причины которого выясняются.

"То, что видим сейчас, – вероятно причины кроются где-то в сетях оператора системы передачи "Укрэнерго". Непосредственно причины пока не известно. Но известно о значительном количестве линий электропередач, которые сегодня были обесточены. Да, это инцидент, который охватил значительную часть Украины. Это затронуло и столицу, а также ряд областей, фактически большую часть страны. Поэтому обязательно это будет расследоваться с целью выявления причин и недопущения подобных инцидентов в дальнейшем", – подчеркнул Слободян.

На уточняющий вопрос, может ли это быть фактор какого-то внешнего вмешательства, глава Госэнергонадзора ответил утвердительно: "Да, может".

"Учитывая всю ситуацию, которая происходит, постоянные попытки врага повредить всю энергетическую систему Украины, вполне не исключаем и постороннего влияния. Например, кибератаки или диверсии. Но пока гадать об этом не будем, подождем результатов расследования, о которых мы обязательно сообщим общественности", – акцентировал Слободян.

Отключение света в Украине 30 мая

30 мая по всей стране произошли отключения света. Как отметили в энергетической компании ДТЭК, причины снижения частоты в энергосистеме выясняют специалисты "Укрэнерго".

В свою очередь, в компании "Укрэнерго" сообщили, что сегодня около 13.00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Вследствие чего действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей страны. Начато расследование причин инцидента.

Также сегодня в нескольких районах Киева были введены аварийные отключения электроэнергии. В частности, речь шла об отключениях в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: