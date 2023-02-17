В то же время дефицита электроэнергии в энергосистеме на сегодняшний день нет.

Ремонты поврежденных вследствие вражеских атак энергообъектов могут длиться много месяцев, отдельные регионы иногда снова будут без электроснабжения.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив при этом, что атаки врага на объекты критической инфраструктуры не прекращаются, и "расслабляться еще очень рано".

"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, опять не способна сломать Украину на энергетическом фронте", - сказал он.

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"Несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты поврежденного оборудования растянутся на много месяцев. Нужно понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", - предупредил премьер.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры. В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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