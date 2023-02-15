В Одессе действуют стабилизационные графики отключений из-за сетевых ограничений.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось, дефицита мощностей нет. интенсивно работают гидроэлектростанции, которые через нехарактерное для зимы половодье имеют много ресурсов.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в аварийный ремонт выведен энергоблок на одной из электростанций. В то же время включен в работу после ремонта один из энергоблоков на другой электростанции.

"Потребление несколько снизилось по сравнению с началом недели. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", - говорится в сообщении.

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Благодаря благоприятной погоде, растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления к областям на сегодня не доводились. При росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля", - проинформировали в пресс-службе.

В энергокомпании добавили, что в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры. В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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