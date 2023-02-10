Враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования.

Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена нашими защитниками", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БпЛА типа "Шахед-136". В частности, по гражданской инфраструктуре.

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Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", - добавили в Генштабе.

Обстрел Украины 10 февраля

Как сообщал УНИАН, ночью и утром Россия атаковала территорию Украины беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

После этого в Украине вновь объявляли о воздушных тревогах, последняя из которых закончилась около 18:30.

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