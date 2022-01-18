За прошлый год Украина сократила долю российских нефтепродуктов, но нарастила поставки из Беларуси.

Украина в январе-декабре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 5,614 млрд долл., что на 65,1% больше, чем за 2020 год.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из Беларуси составил 2,35 млрд долл. (41,8% от всех расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 1,24 млрд долл. (22%), из Литвы – 0,654 млрд долл. (11,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 1,36 млрд долл.

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Сравнивая с долей затрат на нефтепродукты в 2020 году, стоит отметить тенденцию к сокращению расходов на российские нефтепродукты с 36% до 22%, но в то же время наращивание доли импорта из Беларуси – с 35,8% до 41,8%. Также существенная выросла доля импорта из других стран – в 2,5 раза больше относительно 2020 года.

В натуральном выражении за 12 месяцев в Украину было ввезено 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что всего на 9,5% больше, чем годом ранее.

Импорт нефтепродуктов:

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 3,396 млрд долл., что на 36% меньше, чем за 2019 год.

При этом в прошлом году было ввезено 8,023 млн тонн нефтепродуктов, что на 4,7% меньше, чем в 2019 году (8,427 млн тонн).

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти марки Brent упала до рекордного значения – ниже 20 долл. за баррель. К концу декабря ее стоимость выросла до 47 долл. за баррель.

Цены на нефть: