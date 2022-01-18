Украина в январе-декабре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 5,614 млрд долл., что на 65,1% больше, чем за 2020 год.
Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из Беларуси составил 2,35 млрд долл. (41,8% от всех расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 1,24 млрд долл. (22%), из Литвы – 0,654 млрд долл. (11,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 1,36 млрд долл.
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Сравнивая с долей затрат на нефтепродукты в 2020 году, стоит отметить тенденцию к сокращению расходов на российские нефтепродукты с 36% до 22%, но в то же время наращивание доли импорта из Беларуси – с 35,8% до 41,8%. Также существенная выросла доля импорта из других стран – в 2,5 раза больше относительно 2020 года.
В натуральном выражении за 12 месяцев в Украину было ввезено 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что всего на 9,5% больше, чем годом ранее.
Импорт нефтепродуктов:
Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 3,396 млрд долл., что на 36% меньше, чем за 2019 год.
При этом в прошлом году было ввезено 8,023 млн тонн нефтепродуктов, что на 4,7% меньше, чем в 2019 году (8,427 млн тонн).
В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти марки Brent упала до рекордного значения – ниже 20 долл. за баррель. К концу декабря ее стоимость выросла до 47 долл. за баррель.
Цены на нефть:
- 12 января 2021 года нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, цены на WTI выросли 2%.
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
- 17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
- 22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.
- В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.
- По итогам 2021 года цена нефти марки Brent за год выросла на 38,7%, а цена WTI — на 42,7%.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 6 января 2022 года к 16:55 по Киеву составила $82,33 (+1,89%).
- 17 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.
- 18 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до семилетнего максимума.