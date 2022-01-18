По состоянию на 10:47 по Киеву стоимость нефти Brent составляла $87,44 / Иллюстрация REUTERS
Нефть марки Brent стремительно растет в цене.
Об этом сообщает Investing.
По состоянию на 10:47 по Киеву стоимость нефти Brent составляла $87,44.
Это самый высокий показатель с октября 2014 года.
Нефть West Texas Intermediate также ненадолго поднималась выше $85 за баррель, впервые с октября.
Скриншот Investing
Скриншот Investing
Цены на нефть в 2021 году:
- 12 января 2021 года нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, цены на WTI выросли 2%.
- Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.
Читайте такжеЦены на нефть взлетели до трехлетнего максимума
- Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
- 17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
- 22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.
- В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 6 января к 16:55 по Киеву составила $82,33 (+1,89%).
- 17 января 2022 года Фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.