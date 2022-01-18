Цена на нефть West Texas Intermediate также ненадолго поднималась выше $85 за баррель, впервые с октября.

Нефть марки Brent стремительно растет в цене.

Об этом сообщает Investing.

По состоянию на 10:47 по Киеву стоимость нефти Brent составляла $87,44.

Это самый высокий показатель с октября 2014 года.

Нефть West Texas Intermediate также ненадолго поднималась выше $85 за баррель, впервые с октября.

Цены на нефть в 2021 году:

12 января 2021 года нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Читайте такжеЦены на нефть взлетели до трехлетнего максимума