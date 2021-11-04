Потребление электроэнергии населением увеличилось на 5,6%, а промышленностью — на 6,7%.

Потребление электроэнергии в Украине за январь-сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт-ч, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Оператор системы передачи госкомпания "Укрэнерго".

Отмечается, что главными причинами являются отсутствие в 2021 году строгих карантинных мер для противодействия распространению COVID-19, как следствие рост потребления состоялось во все месяцы, но больше всего в марте и апреле — на 11,6% и 12,4% соответственно. Кроме этого, в июле 2021 года наблюдалась жарче погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к увеличению потребления на 7,2%.

В компании сообщили, что в целом за 9 месяцев 2021 года, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, увеличили свое потребление все группы потребителей, кроме агропредприятий (-5,9%). Больше всего выросло потребление у группы непромышленных потребителей (малый и средний бизнес) — на 18,1%, строительства — на 15% и транспорта — на 9,4%, что связано с отсутствием строгих карантинных ограничений. В то же время потребление электроэнергии населением увеличилось на 5,6%, а промышленностью — на 6,7%.

Читайте такжеЗаоблачные цены на газ и уголь в Европе: Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в УкраинеКроме этого, все отрасли промышленности нарастили свое потребление. Больше всего - производители строительных материалов — на 17,1% и машиностроители на 14,1%. Также стоит отметить значительный рост потребления металлургической и химически нефтехимической отраслями (+6,5% и +7,1% соответственно).

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт, и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Автор: Анна Бредихина