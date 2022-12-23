Эти объемы предоставят норвежская компания Equinor и авторизованные Европейским банком реконструкции и развития продавцы.

НАК "Нафтогаз Украины" договорился о дополнительной поставке Украине почти полмиллиарда кубов газа.

"Мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", - сообщил глава правления компании Алексей Чернышов.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что для поддержки электрогенерации, которая страдает от постоянных вражеских атак, Украина в этом году нуждается еще в около 2 млрд куб. м газа.

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Equinor - что известно о компании

Equinor - это международная энергетическая компания. Она занимается нефтяными и газовыми проектами, так и возобновляемыми источниками энергии, предлагает решения с низким содержанием углерода и имеет амбицию достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Equinor является ведущим разработчиком норвежского континентального шельфа. Штаб-квартира компании расположена в городе Ставангер (Норвегия).

Газ для Украины

Как сообщал УНИАН, в октябре в "Нафтогазе" предупредили о худшей зиме в истории и назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой. К тому времени в подземных хранилищах газа Украины было накоплено более 14 млрд куб. м голубого топлива. Но из-за ударов россиян по критической инфраструктуре необходимо накапливать дополнительные ресурсы, предупреждал глава правительства Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр заявил, что Норвегия предоставит Украине почти 200 млн евро на закупку дополнительных объемов газа. По его словам, средства будут направлены "Нафтогазу" через механизм поддержки от Европейского банка реконструкции и развития, который также выделяет 300 млн евро на соответствующие закупки.

В конце ноября НАК "Нафтогаз Украины" обратился к международным партнерам с просьбой помочь с закупкой дополнительных объемов газа.

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