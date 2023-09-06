В Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи.

Российский энергетический террор уже начался: сегодня ночью вражеский дрон попал энергетический объект в Одесской области.

"В Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия - без света", - сообщает Министерство энергетики в Facebook.

Отмечается, что ремонтные бригады проводят осмотр поврежденных сетей.

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Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 Кв и подстанция 35 кВ, что привело к обесточиванию 4 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Частично абоненты запитаны, ремонтные работы продолжаются с разрешения военных.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Кроме того, ведомство сообщает, что в Николаевской области по технологическим причинам одновременно отключались две воздушные линии электропередачи 150 кВ. Отключение привело к разгрузке двух ВЭС суммарной нагрузкой 80 МВт. Менее чем за час нагрузка ВЭС была восстановлена.

Энергетики готовятся к зиме

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает, что Россия готовится к новой волне ракетных атак осенью и зимой, сосредотачивая свои усилия на накоплении ракет для массированных ударов по городам Украины.

Скорее всего, как и прошлой зимой, враг сосредоточит свои удары на энергетических объектах.

В воздушных силах предположили, что россияне "будут пытаться попасть повсюду", и спрогнозировали, что зимой враг, вероятно, снова будет полагаться на дроны.

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