Сейчас оккупанты более экономно наносят удары ракетами.

Российские захватчики накапливают ракеты и дроны для подготовки ударов по энергетическим объектам Украины во время отопительного сезона в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что они будут пытаться повторить прошлогодний террор, и то, что связано с поражением энергетических систем, будет иметь значение для Украины и для врага как потенциальные цели. Тот факт, что они сейчас накапливают фактически ракетное вооружение, мы наблюдаем, потому что очевидно, последние атаки более экономные. Выглядят довольно скромно", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, работа захватчиков в изменении тактики по выявлению систем ПВО также свидетельствует о попытке россиян выяснить, где плотность украинской обороны ПВО прочнее и мощнее.

"Все атаки, которые происходят сейчас, как правило, выглядят как максимально эффективная тактика, потому что они используют и смешанный способ атаки с разными ракетами разного базирования, и приобщают к ним дроны. Сейчас мы наблюдаем активность грузовой авиации, которая следует за направлением Тегеран-Москва с поставками очевидно компонентов к тем дронам производство которых они налаживают", - сказала Гуменюк.

Ожидание зимы в Украине - детали

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что зимний период в Украине будет сложным из-за безумия российского президента Владимира Путина.

В Главном управлении разведки Министерства обороны подчеркнули, что в осенне-зимний период Россия вновь намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в частности энергосистему.

В воздушных силах предположили, что россияне "будут пытаться попасть повсюду", и спрогнозировали, что зимой враг, вероятно, снова будет полагаться на ударные дроны "шахед".

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