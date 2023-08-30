Враг может сделать ставку на "Шахеды".

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил, чего украинцам ожидать в осенне-зимний период, и будут ли россияне снова пытаться попасть в объекты критической инфраструктуры нашей страны.

"Я думаю, они будут пытаться попасть повсюду. Вопрос в том, хватит ли у них средств. Потому что мы видели об объявленных сейчас ракетах тех самых. Если у них есть около 600 - это только высокоточных, дальнобойных, современных", - сказал Игнат в интервью "Суспільне".

В то же время он напомнил, что у россиян есть еще старое советское вооружение и "Шахеды", и предположил, что именно на ударные дроны россияне будут делать ставку.

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"Они уже и производство открыли. А это говорит о чем? Их создавать легче, быстрее, дешевле", - отметил спикер.

На уточнение, будет ли интенсивность обстрелов в осенне-зимний период такой же, как и в прошлом году, Игнат отметил, что "трудно понять, сколько у них возможностей, и что будет происходить в России".

"У них одна банда наемников произвела фурор: сбили сразу восемь бортов и перепугали всю верхушку... Будем наблюдать, что там будет происходить. Наши оборонные предприятия тоже что-то да и изготавливают полезное. И будем надеяться, что нам будут давать то, что нам нужно", - сказал Игнат.

Он объяснил, что речь идет не только о самолетах, но и об артиллерии, дронах и ракетах от иностранных партнеров Украины.

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Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что в осенне-зимний период Россия вновь намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в частности энергосистему.

Скибицкий добавил, что россияне накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории Украины.

По его словам, Россия будет пытаться привести Украину к блэкауту, используя ракетное вооружение и дроны дальнего радиуса типа "Шахедов".

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