Венгрия получает газ из России по контракту, подписанному в 2021 году сроком на 15 лет.

В случае прекращения транзита российского газа через Украину Венгрия намерена импортировать его через газопровод "Турецкий поток".

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, отметив, что страна приняла меры для диверсификации источников и маршрутов поставок газа, сообщает Orosz Hirek.

"Очень важно иметь газопровод "Турецкий поток", потому что он имеет пропускную способность 8,5 млрд кубометров в сторону Венгрии, и она может полностью отобрать весь объем газа, поступающего из России по долгосрочному контракту", – сказал Сийярто.

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Венгрия получает газ из России по контракту, подписанному в 2021 году сроком на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию, в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по "Турецкому потоку", а затем через Сербию.

Ситуация с газом

Россия неоднократно угрожала прекратить транзит газа через Украину. Последний раз такое заявление прозвучало после взрывов на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

16 августа 2023 года стало известно о том, что Украина не будет вести переговоры с РФ о продолжении транзита газа. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко, напомнив, что в 2024 году завершается контракт на транзит российского газа через Украину.

Он подчеркнул, что контракт предусматривает транзит Россией газа в Европу через территорию Украины. Его продолжение будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без ресурсов РФ.

При этом министр отметил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией относительно возможного продолжения транзита. Он также надеется, что уже в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в газе из РФ.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину потребление российского газа в Европе значительно снизилось. Агрессор несет колоссальные убытки – за первые шесть месяцев 2023 года экспорт газа в страны Европы сократился почти на 40 млрд кубометров.

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