Глава министерства считает, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа.

В 2024 году завершается контракт на транзит российского газа через Украину. Киев не будет вести переговоры с агрессором относительно его продолжения.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Голосу Америки. Он подчеркнул, что контракт предусматривает транзит Россией газа в Европу через территорию Украины. Его продолжение будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без ресурсов РФ.

При этом министр отметил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией относительно возможного продолжения транзита. Он также надеется, что уже в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в газе из РФ.

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"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", – отметил глава Минэнерго.

Министр добавил, что пока рано прогнозировать ситуацию, поскольку РФ ведет непредсказуемую агрессивную политику. Он добавил, что Москва может прекратить действие этого контракта в любой момент.

"Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – отметил чиновник.

Зато Украина может иметь ключевую роль в обеспечении стабильности на европейском газовом рынке уже этой зимой. По словам Галущенко, компании из Европы продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и эта тенденция будет расти.

"Я уверен, что ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина – надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, это то, что Украина способна гарантировать безопасность поставок для Европы, и это важно", – резюмировал министр.

Транзит российского газа по территории Украины

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину потребление российского газа в Европе значительно снизилось. Агрессор несет колоссальные убытки – за первые шесть месяцев 2023 года экспорт газа в страны Европы сократился почти на 40 млрд кубометров.

Отметим, что Россия неоднократно угрожала прекратить транзит газа. В частности, такое заявление прозвучало после взрывов на Крымском мосту 17 июля. С подобным предложением выступил зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев.

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