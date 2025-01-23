Надзорный орган по судоходству добавил компанию "Согласие" в список одобренных поставщиков.

Индия разрешила российской страховой компании "Согласие" предоставлять морское страхование танкерам, заходящим в индийские порты, сообщается на сайте индийского судового регулятора.

Как пишет Reuters, Нью-Дели хочет стабильных поставок более дешевой российской нефти, несмотря на последние санкции США.

Индия также продлила срок действия разрешения, выданного российским компаниям "Согаз Страхование", "АльфаСтрахование" и "ВСК Страхование", на 5 лет до февраля 2030 года, сообщается в уведомлении, размещенном на сайте Генерального директората судоходства.

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Компании "Согласие" разрешено предоставлять страховые покрытия для судов, заходящих в индийские порты, до 20 февраля 2026 года.

Индия также признает российскую страховую компанию "Ингосстрах", разрешение которой действует до 20 февраля 2029 года.

Отмечается, что российские страховщики, которых Индия считает подходящими для предоставления страхового покрытия по защите и возмещению ущерба (P&I), не входят в базирующуюся в Европе Международную группу, состоящую из 12 так называемых P&I клубов.

Торговля российской нефтью

На прошлой неделе объем российского экспорта нефти по морю упал сильнее всего с ноября 2024 года. Обвал произошел после того, как Джо Байден ввел масштабные санкции против нефтяной торговли РФ.

Издание Bloomberg писало, что падение российского экспорта привело к тому, что средний показатель за четыре недели остается ниже 3 млн баррелей в день и приближается к 16-месячному минимуму.

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