По словам чиновника, это будет длительная процедура постепенного повышения тарифов.

Тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти до 6,5 грн/КВт-ч. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Новини.Live" народный депутат Богдан Кицак.

"Нужно быть реалистами и понимать, что поскольку мы движемся в Европейский Союз, у нас есть обязательства от различных наших кредиторов, чтобы мы нормализовали наш тариф в соответствии с европейским. Понятно, что у нас сейчас гипер большая разница от того, что платит украинский бытовой потребитель, от европейского. Даже с учетом дифференциации заработных плат, пенсионного обеспечения", – отметил он.

Нардеп говорит, что это будет долговременной процедурой постепенного повышения.

Но в практической плоскости это может происходить только на фоне постоянной экономической поддержки Украины или начала выплаты российских репараций – вливания средств в украинскую экономику.

Тарифы в Украине: последние новости

В ноябре 2024 года стоимость природного газа будет колебаться от 7,96 до 19,6 гривни за кубометр. Стоимость зависит от категории потребителей. К примеру, для для населения в рамках годовых тарифов стоимость кубометра газа в ноябре находится в пределах от 7,79 до 9,99 гривни за кубометр, а месячная цена – от 8,46 до 19,6 гривни. Стоимость зависит от газоснабжающей компании.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, горячую воду и газ.

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