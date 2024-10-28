Отметим, что сейчас тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт/ч.

В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, горячую воду и газ. Таким прогнозом поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Если мы говорим за электроэнергию для бизнеса, то здесь у нас цифра каждый месяц меняется. На сегодня она последние 2-3 месяца примерно одинаковая. Если говорить в целом за тарифы, которые нас ожидают, то за 2025 год нас будет ожидать поднятие тарифов на тепло, на газ – это утверждено меморандумом с МВФ", – пояснил он в эфире телеканала "Новости.Live".

Там прописано, что тарифы должны быть рыночными и покрывать расходы, которые несут предприятия, говорит Попенко.

"Если брать даже рыночные тарифы, то стоимость газа на сегодня составляет более 400 евро, если брать в гривнях – это около 18 тысяч гривень. Это повлечет за собой стоимость тепла, горячей воды. Также на следующий год нас ожидает поднятие тарифов на электроэнергию в среднем до 7 гривень", – продолжил эксперт.

Отметим, что сейчас тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт/ч.

Повышение тарифов в Украине: что говорят в Минфине

Ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что обновленный Меморандум Международного валютного фонда не обязывает Украину повышать тарифы на энергоносители.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", – говорится в заявлении Минфина.

Отмечается, что новый документ содержит блок о реформировании энергетического сектора.

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