Поставщики обнародовали цены на газ в ноябре: сколько придется платить

Отмечается, что большинству украинских бытовых потребителей газ поставляет Нафтогаз Украины.

В ноябре 2024 года стоимость природного газа будет колебаться 7,96 до 19,6 гривни за кубометр. Стоимость зависит от категории потребителей.

Издание "ГазПравда" пишет, что, как и в октябре, на рынке газа работают девять поставщиков, из которых пять компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а еще четыре поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании находится в пределах от 7,79 до 9,99 гривни за кубометр, а месячная цена - от 8,46 до 19,6 гривни.

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Стоит отметить, что большинству украинских бытовых потребителей газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены, которая составляет 7,96 гривни за кубометр. Эта цена будет действовать для всех бытовых клиентов компании до конца апреля 2025 года.

Тарифы на газ в Украине - последние новости

Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона - до 30 апреля 2025 года - цены на газ для потребителей не изменятся. Речь идет о бытовых потребителях, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем.

В свою очередь председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в 2025 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, горячую воду и газ.

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