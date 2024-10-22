Новый документ содержит блок о реформировании энергетического сектора.

Обновленный Меморандум Международного валютного фонда не обязывает Украину повышать тарифы на энергоносители.

Как заявили в Министерстве финансов Украины, начальная версия документа и все пять обновлений включали блок о реформировании энергетического сектора и потенциальную возможность повышения тарифов. Однако они уверяют, что это возможно только при условии выделения "достаточных и адресно направленных ресурсов" для защиты уязвимых домохозяйств.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", - говорится в заявлении Минфина.

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МВФ выделил Украине новый транш

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе совет Международного валютного фонда закончил пятый обзор программы Extended Fund Facility. Она предусматривает финансовую помощь государствам, которые сталкиваются с серьезными среднесрочными проблемами платежного баланса.

В МВФ высоко оценили выполнение программы украинской стороной и выделили на поддержку бюджета страны более 1 миллиарда долларов. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что полученные деньги используют для покрытия невоенных расходов.

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