На фоне роста цен в ЕС трейдеры перенаправляют свой газ из Азии на Европу.

Танкеры с американским сжиженным газом (СПГ) разворачиваются в океане и берут курс на Европу, чтобы воспользоваться ростом цен на европейском рынке. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, по меньшей мере семь газовозов, которые направлялись в Южную Африку, Азию и Колумбию изменили маршрут и теперь направляются в европейские порты.

"Необычно видеть столько изменений курса и столько очевидных разворотов", - отметил аналитик рынка СПГ Алекс Фроли.

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Financial Times связывает эти события с высокими ценами на газ в Европе, которые были вызваны остановкой поставок российского газа через Украину на фоне холодной зимы в западной части континента.

Рост цен открывает возможности получить большие прибыли для компаний и трейдеров по сравнению с отправкой своих грузов в Азию, где спрос ниже и цены снижены. По оценкам компании Spark Commodities, перенаправление газовозов в Европу вместо Азии сейчас увеличивает прибыль с одного танкера в среднем на 5,3 миллиона долларов.

"Европа все больше полагается на свою способность привлекать СПГ после потери российского газа через Украину, поскольку она исчерпывает свой газ в хранилищах. Газовые хранилища ЕС были заполнены на 59 процентов по состоянию на понедельник, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - объясняет Financial Times.

Ситуация на газовом рынке ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, Евросоюз до сих пор не ввел никаких санкций на импорт российского газа, поэтому сейчас закупает его рекордными темпами. Но теперь Европа покупает газ преимущественно в сжиженном состоянии, а не через трубопроводы.

Также мы рассказывали, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо добивается встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы уговорить его возобновить транзит российского газа через украинскую территорию.

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