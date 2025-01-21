Президент США отменил мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ.

Европейские цены на природный газ выросли. Трейдеры оценили перспективы еще одного года ограниченных поставок на фоне планов США по увеличению экспорта.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы выросли после колебаний на 1,6% в начале торгов. Ожидается, что в 2025 году спрос на сжиженный природный газ в Европе вырастет более чем на 15% после, а баланс на мировом газовом рынке остается неустойчивым, говорится в докладе Международного энергетического агентства.

Это означает, что цены будут расти дольше, чтобы привлечь больше грузов. Однако президент США Дональд Трамп отменил мораторий на выдачу новых экспортных лицензий, что ослабило некоторые опасения по поводу долгосрочного предложения.

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Тем не менее, любое воздействие на рынок, скорее всего, произойдет, когда начнут работать новые проекты, а этот год все еще может оказаться сложным для Европы, поскольку ей нужно больше СПГ, чтобы покрыть спрос, особенно после потери транзита российского газа через Украину.

Трамп снова призвал Европейский союз покупать больше американской нефти и газа, чтобы избежать карательных пошлин. США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

"В конечном итоге участники все еще придерживаются рискованного подхода, учитывая изъятие газа из хранилищ и тот факт, что у нас еще почти два месяца зимы", - сказал Ник Кэмпбелл, управляющий директор Inspired Plc.

Европе удалось диверсифицировать свои поставки после энергетического кризиса трехлетней давности, но нынешний отопительный сезон напомнил о проблеме. Холодная погода - после двух относительно мягких зим - привела к более быстрому, чем обычно, истощению запасов газа, а цены остаются высокими.

В течение следующих четырех лет до 2028 года рост мирового предложения СПГ на 40% позволит Европе решить большую часть проблем, "а цены на газ, скорее всего, снизятся вдвое".

Голландские месячные фьючерсы, европейский газовый эталон, торговались на 1,5% выше, по 48,55 евро за мегаватт-час к 10:09 утра в Амстердаме.

Чрезвычайное положение в энергетике США - что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики в стране. Отмечается, что он готов внести изменения в политику, которые позволят разрабатывать новые месторождения нефти и газа на федеральных землях, а также свернуть принятые при Байдене климатические нормы.

Ожидается, что Трамп снимет мораторий на выдачу новых лицензий США на экспорт сжиженного природного газа, выполнив обещание, данное в ходе предвыборной кампании, отменить эту меру и приказать своей администрации свернуть федеральные стимулы для электромобилей.

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