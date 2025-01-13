Словацкий премьер записал длинное видеообращение к Зеленскому, в котором пожелал обсудить вопрос остановки транзита российского газа через Украину.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу, на которой он хочет обсудить остановку транзита российского газа через Украину.

На своей странице в Facebook он записал видеообращение и пригласил на переговоры "в максимально короткие сроки".

"Встреча может состояться на территории Словацкой Республики, недалеко от государственной границы между Словакией и Украиной. Символично, что для поездки на территорию Словакии вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств", - отметил он.

Видео дня

Фицо также подчеркнул, что решение Украины об остановке транзита газа якобы наносит значительный ущерб Европейскому Союзу, Словакии и даже самой Украине. Словацкий премьер-министр заявил, что он не хочет дальше "обострять напряженность".

"Как председатель правительства Словацкой Республики, я в ряде вопросов придерживаюсь иного мнения, чем вы. В частности, я не верю в стратегию, согласно которой продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине укрепляет позиции Украины на возможных мирных переговорах", - сказал Фицо.

Именно поэтому он всегда подчеркивает необходимость "немедленного прекращения боевых действий".

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Ранее УНИАН сообщал, что Фицо обозвал президента Украины "нищим" и "шантажистом". "Я здесь не для того, чтобы идти бок о бок с Зеленским. Признаюсь: мне это надоедает. Он бегает по Европе, попрошайничает и шантажирует, выпрашивает у других денег. Этому просто пора положить конец", - сказал премьер Словакии.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина предлагала Словакии помощь с газом, тогда как Фицо "напыщенно отказался".

"Проблема именно в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл", - подчеркнул президент Украины.

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