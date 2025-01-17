Давление по введению санкций, война в Украине и приближение президентства Трампа все еще не утолили жажду блока к российскому энергоносителю.

Европа покупает российский газ с беспрецедентной скоростью в 2025 году, тратя миллиарды долларов, которые Кремль может использовать для финансирования войны в Украине. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что это происходит всего через несколько недель после завершения большого транзитного соглашения, которое вызвало надежду, что Европа сможет избавиться от своей зависимости от Москвы.

По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского Союза импортировали 837,3 тыс. тонн сжиженного газа из России. Это является рекордным показателем по сравнению с 760,1 тыс. тонн, завезенными за тот же период прошлого года.

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"Это усиливает беспокойство относительно того, что западные страны недостаточно делают, чтобы лишить Россию средств, в то время как война Москвы вступает в четвертый год", - говорится в статье.

Как известно, 1 января закончилось историческое соглашение, которое позволяло России прокачивать газ в ЕС через трубопроводы, пролегающие через Украину, а Киев заявил, что не будет вести переговоры о его продлении. Это усиливает давление на страны, вынужденные покупать СПГ, который доставляется танкерами из российских портов.

"Несколько стран, включая Словакию и Венгрию, зависели от украинского маршрута поставок энергоресурсов и настаивали на возобновлении соглашения, предупреждая, что им придется выложиться на более дорогой СПГ, если оно закончится. Дружелюбный к Кремлю премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пообещал прекратить поставки электроэнергии в Украину и сократить поддержку беженцев, если Киев не отступит и не позволит восстановить транзит", - отмечают авторы.

Они указывают, что это не сдержало широкого газового аппетита Европы в России. По словам Чарльза Костерусса, старшего аналитика СПГ компании Kpler, существует целый ряд факторов, которые объясняют это:

"Со второй половины декабря наблюдалось похолодание; выработка ветровой электроэнергии не была на самом высоком уровне. Следовательно, есть желание поддерживать поступление этих объемов".

Эксперт добавил, что до 96 процентов российского СПГ, который поступает в Европу, поставляется с Ямальского завода, "огромного объекта в морозной северной Сибири".

"Большинство этих объемов - это долгосрочные контракты. Так что дело не в том, что ЕС покупает дополнительные спотовые грузы, а в том, что поступают эти контрактные объемы", - пояснил Костерусс.

В свою очередь Анна-Кайса Итконен, представитель Европейской комиссии, заявила, что попытки выжать из Москвы долю импорта угля, нефти и газа уже "нарушили контроль России над энергетической системой Европы".

"Однако, несмотря на эти значительные результаты, российская энергетика - в частности газ - все еще присутствует в ЕС, а импорт газа из России вырос в 2024 году, включая импорт СПГ. Это вызывает серьезные опасения", - признала она.

Транзит российского газа в Европу

Как сообщал УНИАН, 1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского газа. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности и об этом в установленном порядке были проинформированы международные партнеры.

Впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине из-за остановки транзита газа.

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