Журналисты обнаружили, в частности, две отлаженные схемы.

После того, как российским судам запретили заходить в порты Евросоюза, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы", журналисты которого проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis.

Согласно информации журналистов, перегрузка происходит в Черном море вблизи Румынии. Выявлены, в частности, две отлаженные схемы.

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Первая заключается в том, что наполнены российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукцию в порты других стран, включая страны Евросоюза.

Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой вместимостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц нерушимо стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня. А New Legend в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно или заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит аж четвертое судно в этой цепочке.

Журналисты утверждают, что российские танкеры, задействованные в схемах, компании – Volga Shipping (или на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина. Он возглавил рейтинг самых богатых людей России по версии российского Forbes в 2022 году.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

2 сентября министры финансов стран "Группы семи" договорились ввести ценовой лимит на российскую нефть, а также ограничить услуги по ее перевозке.

По данным издания Financial Times, министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов.

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