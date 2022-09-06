Евросоюз был крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива, заплатив Москве 85 миллиардов евро, вторым идет Китай.

Россия все еще получает рекордные доходы от продажи энергоресурсов, которые значительно превышают ее расходы на войну против Украины.

Об этом свидетельствует исследование финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет Spiegel.

В частности, доходы России от экспорта нефти, газа и угля за первые шесть месяцев полномасштабной войны против Украины составили около 158 миллиардов евро, что значительно превышает расходы на вторжение, которые оцениваются в 100 миллиардов евро.

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Евросоюз был крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива, заплатив стране-агрессору 85 миллиардов евро, вторым идет Китай с 35 миллиардами евро.

Среди стран ЕС крупнейшим клиентом России стала Германия, заплатившая 19 миллиардов евро. Это сделало ее еще и вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире после Китая.

Несмотря на падение объемов экспорта энергоресурсов, Россия "все еще получает рекордные прибыли" от ископаемого топлива, отмечает аналитик CREA Лаури Милливирта.

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести пошлины или ограничения цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации с помощью тепловых насосов и электромобилей", – подчеркнул Милливирта.

Как сообщал УНИАН, издание Reuters в своем материале написало, что российская экономика избежала краха, который многие предвидели после 24 февраля. Повышение цен на экспорт нефти смягчили влияние, но некоторые все же ощутили на себе их влияние. Высокие мировые цены на энергоносители помогли Кремлю сократить бедность и неравенство, несмотря на сокрушительные западные санкции и инфляцию.

Сейчас для многих россиян за последние шесть месяцев мало что изменилось - они отдыхают за границей, покупают западные товары, жалуются на инфляцию, смотрят телевизор и поддерживают Путина.

Учитывая, что цены на энергоносители останутся высокими, даже несмотря на то, что страны ЕС пытаются отказаться от российского газа и нефти, государственная казна продолжит пополняться.

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