Санкции коснутся не только нефти из РФ, но и российских нефтепродуктов.

Министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу, 2 сентября, поддержат введение ограничений цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что лимит, который планируют утвердить страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС. По словам источников издания, с 5 декабря планируется ввести ограничение цен на нефть, а с 5 февраля следующего года - на российские нефтепродукты.

Видео дня

Ограничение цены поддерживается Европейской комиссией, однако для того, чтобы это было эффективно, понадобится поддержка третьих стран, которые закупают крупные объемы российской нефти, например, Индии.

"Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену, и это хорошо для мира", – пояснил Джеймс О'Брайен, координатор санкций Государственного департамента США.

Как известно, цены на энергоносители резко выросли после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале этого года. После начала войны последовал ряд западных санкций против режима Путина и РФ. Несмотря на старания партнеров Украины, рост цен принес Кремлю сверхприбыль от экспорта.

Как ранее сообщал УНИАН, у G7 есть план борьбы с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: