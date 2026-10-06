Две страны согласились развернуть свои войска в Саудовской Аравии в связи с нападениями хуситов

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан осудили попытки нападений на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на города Саудовской Аравии, гражданские и экономические объекты.

Турция и Пакистан договорились с Саудовской Аравией отражать нападения боевиков-хуситов. Они пообещали немедленно развернуть войска в Королевстве, сообщает Al Arabiya.

Издание сообщило, что в понедельник, 5 октября, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились активировать коллективное сдерживание против атак, направленных против Королевства.

Отмечается, что страны намерены немедленно приступить к выполнению своих совместных оборонных обязательств, которые включают подготовку к быстрому развертыванию согласованных сил и военных возможностей в Саудовской Аравии.

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Примечательно, что лидеры трех стран объявили о решении в совместном заявлении после того, как состоялось экстренное заседание Стратегического политического и оборонного комитета Альянса обороны Мекки в Эр-Рияде.

В статье отмечается, что меры будут осуществляться в соответствии с согласованными договоренностями, а также в соответствии с законодательством трех стран с целью укрепления военной готовности, интеграции и коллективной способности противостоять угрозам.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подчеркнули, что безопасность каждого члена является "неотъемлемой частью" их коллективной безопасности.

В частности, министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман заявил после встречи, что три страны "однозначно" противостоят нападениям, направленным против Саудовской Аравии и исламских святынь.

На заседании комитета также было принято решение назначить первым генеральным секретарем альянса пакистанского генерал-лейтенанта Наумана Махмуда сроком на 3 года.

Отмечается, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан осудили попытки нападений на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на города Саудовской Аравии, гражданские и экономические объекты.

Встреча лидеров этих стран состоялась на фоне резкой эскалации конфликта с участием поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Власти Саудовской Аравии сообщили, что хуситы совершили серию ракетных и дронных атак против королевства, а также пытались атаковать Мекку и Медину.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, пообещала принять меры для сдерживания дальнейших нападений со стороны хуситов, а также сотрудничать с вооруженными силами Йемена.

Правительственные силы Йемена сообщили о возвращении под свой контроль стратегического портового города Мокха, расположенного на Красном море, после ожесточённых столкновений и при поддержке с воздуха.

Как сообщило Yemen Press Agency, хуситы заявили, что установили контроль над районом Аль-Мавасит в провинции Таиз на юго-западе Йемена и захватили дом главы руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.

Борьба с хуситами: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Саудовская Аравия рассчитывает на помощь европейских стран в борьбе с хуситами в Йемене. Эр-Рияд ожидает военной поддержки, в частности, от Франции и Великобритании. Глава саудовской разведки Турки бин Фейсал Аль Сауд также призвал Германию присоединиться к противодействию хуситам. По его словам, страны Европы заинтересованы в стабильности региона, поскольку пользуются его ресурсами и торговыми маршрутами. В следующем месяце в Эр-Рияде должна состояться встреча между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Европейским союзом.

Также мы писали, что йеменские хуситы наладили производство ракет и беспилотников, используя оборудование и компоненты китайского происхождения. Как отмечает Bloomberg, Китай поставляет коммерческие товары и продукцию двойного назначения. По имеющимся данным, хуситы получили груз, в котором находились стабилизаторы и другие детали, которые можно считать компонентами для сборки баллистической ракеты или беспилотников. В частности, фенольная смола – это термостойкий материал, используемый в производстве ракет.

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